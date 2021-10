I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nigeria: presidente Buhari atteso a Riad alla conferenza della Future Investment Initiative - Il presidente nigeriano Muhammadu Buhari è atteso a Riad, in Arabia Saudita, dove parteciperà alla conferenza sugli investimenti ospitata dal Future Investment Initiative Institute. Lo ha annunciato l'assistente speciale del presidente per i media e la pubblicità, Garba Shehu, precisando che i presidente Buhari guiderà una delegazione formata da dirigenti aziendali, banchieri, leader di industrie ed esperti di energia nigeriani, e che al forum discuteranno di diverse questioni legate al futuro degli investimenti a livello globale. ”L'evento di tre giorni, con il tema: Investment in Humanity, che ospiterà dirigenti e manager internazionali, affronterà i temi del progresso e della prosperità; le ultime frontiere degli investimenti; la scienza in azione e l'impatto del cambiamento climatico sulle comunità", ha detto il portavoce, precisando che fra i partecipanti del settore privato ci saranno il leader del cemento Alhaji Aliko Dangote ma anche Alhaji Mohammed Indimi, Tope Shonubi, Wale Tinubu, Alhaji Abdulsamad Rabiu, Hassan Usman, Omoboyode Olusanya, Abubakar Suleiman, Herbert Wigwe e Leo Stan Ekeh. (segue) (Res)