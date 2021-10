I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudan: Igad condanna colpo di Stato, sosteniamo autorità di transizione e popolo sudanese - L'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad) ha condannato il colpo di stato in Sudan, definendolo una battuta d'arresto per la transizione del Paese verso un governo civile. "L'organizzazione è pronta a sostenere il governo di transizione del Sudan e il popolo sudanese nel consolidare la pace e le conquiste democratiche", si legge in una nota in cui l'Igad si dice "allarmata" dagli ultimi sviluppi nel Paese e ha chiesto moderazione. Va ricordato che il deposto primo ministro del Sudan, Abdalla Hamdok, è l'attuale presidente dell'Igad. Nelle prime ore di questa mattina le forze militari del Sudan hanno posto agli arresti domiciliari il primo ministro Hamdok e hanno arrestato diversi membri del governo civile del Paese. Tra i membri del governo arrestati ci sono il ministro dell'Industria, Ibrahim al Sheikh, il ministro dell'Informazione, Hamza Balou, e il consigliere per i Media del primo ministro, Faisal Mohammed Saleh. Arrestati anche il portavoce del Consiglio sovrano, Mohammed al Fiky Suliman, e il governatore della capitale Khartum, Ayman Khalid. (segue) (Res)