I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudan: Etiopia condanna colpo di Stato, trovare soluzione pacifica alla crisi - Il governo dell'Etiopia ha condannato il colpo di Stato in Sudan e invita tutte le parti alla calma ea d esercitare ogni sforzo per una soluzione pacifica alla crisi. In una nota pubblicata oggi, il ministero degli Esteri di Addis Abeba ribadisce il proprio pieno sostegno alla transizione del Sudan verso la democrazia e al rispetto del documento costituzionale del periodo transitorio. "Si ricorda che il governo etiope ha svolto un ruolo significativo nel mediare con successo l'istituzione di un governo di coalizione, costituito dalle sue componenti civili e militari, e nell'adozione del documento costituzionale del periodo transitorio. Il governo dell'Etiopia, pertanto, invita tutte le parti in Sudan alla moderazione e ad esercitare ogni sforzo per una soluzione pacifica di questa crisi", si legge nella dichiarazione. "A questo proposito, il governo dell'Etiopia sostiene pienamente il completamento della transizione del Sudan verso la democrazia e il rispetto del documento costituzionale del periodo transitorio. L'Etiopia ribadisce la necessità del rispetto delle aspirazioni sovrane del popolo sudanese e della non ingerenza di attori esterni negli affari interni del Sudan. Il governo dell'Etiopia - conclude il comunicato - è fiducioso che il popolo sudanese troverà alla fine la saggezza per affrontare queste sfide in modo da contribuire a una soluzione pacifica della crisi. Il governo e il popolo etiope, come sempre, continueranno a rimanere partecipi delle aspirazioni democratiche del popolo sudanese". (Res)