I fatti del giorno - America latina

- Perù: Congresso vota oggi la fiducia al nuovo governo - Il Congresso del Perù voterà oggi la fiducia al nuovo governo, guidato dalla premier Mirtha Vásquez. A partire da lunedì 18 ottobre, riferisce il quotidiano “El Comercio”, la premier si è riunita con le varie formazioni che compongono il parlamento. Per ottenere la fiducia il governo deve garantirsi i voti della metà più uno del numero legale dei deputati. Nei giorni scorsi il partito di ispirazione marxista Perù Libre, che ha portato alla presidenza Pedro Castillo, ha annunciato che non darà la fiducia al nuovo gabinetto formato dopo il recente rimpasto del 6 ottobre in quanto "si è verificata una chiara svolta politica del governo verso il centro destra". In un comunicato si sottolinea che la composizione del nuovo gabinetto non è stata frutto di consultazioni con il partito da parte di Castillo neanche per quanto riguarda le nomine degli unici due militanti del partito. "Le designazioni di Betsy Chavez (ministro del Lavoro) e di Dina Boluarte (ministro dello Sviluppo) non nascono da una proposta del partito né del gruppo parlamentare, sono un atto individualista", afferma il comunicato, che conclude quindi chiedendo ai suoi parlamentari di "non votare la fiducia a questo governo elitista". (segue) (Res)