- Brasile: Covid, superato 50 per cento di persone completamente vaccinate - Oltre 109 milioni di brasiliani ha ricevuto la seconda dose del vaccino anti Covid-19 o un vaccino che prevede la somministrazione di una sola dose. Secondo le autorità sanitarie brasiliane alla data di domenica 24 ottobre 109.718.951 brasiliani sono stati immunizzati. Complessivamente, la percentuale di brasiliani completamente immunizzati ha raggiunto il 51,43 per cento. Almeno 153.073.149 persone hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino, pari al 71,76 per cento della popolazione, mentre la terza dose di vaccino, prevista per anziani e fragili, è stata applicata su 6.145.398 persone. (segue) (Res)