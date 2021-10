I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: Bolsonaro associa il vaccino anti Covid all'Aids, Facebook rimuove video - Facebook ha rimosso dai suoi database la diretta settimanale del presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, trasmessa in diretta lo scorso giovedì 21 ottobre. Nel video, il capo dello stato aveva collegato la somministrazione dei vaccini contro la Covid-19 allo sviluppo della sindrome da immunodeficienza acquisita (Aids). Nel corso del suo consueto appuntamento del giovedì Bolsonaro ha affermato che "persone nel Regno Unito vaccinate contro la Covid-19 stanno sviluppando la sindrome da immunodeficienza acquisita. Vi consiglio di leggere l'articolo, non lo leggerò qui perché potrei avere problemi con la trasmissione su Facebook", ha detto il presidente. La disseminazione di notizie false o prive di fondamento scientifico è contro le regole della piattaforma Facebook e per questo l'intero intervento del presidente è stato rimosso. Il contenuto è stato cancellato anche da Instagram. (Res)