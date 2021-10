© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: ministro degli Esteri Wang Yi in Qatar oggi e domani - Il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, sarà in visita ufficiale in Qatar oggi e domani (25 e 26 ottobre). Lo ha annunciato oggi il portavoce del ministero, Wang Wenbin, precisando che la visita è stata organizzata su richiesta del vice primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Durante la sua permanenza a Doha, il capo della diplomazia di Pechino incontrerà la delegazione del governo talebano in Afghanistan. (segue) (Res)