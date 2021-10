© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Giappone: ministro degli Esteri Wang esorta Tokyo a gestire adeguatamente questione taiwanese - La Cina esorta il Giappone a rafforzare il rapporto bilaterale e a gestire adeguatamente la questione taiwanese. Lo ha detto oggi il ministero degli Esteri cinese, Wang Yi, intervenendo in videoconferenza al 17mo Forum Pechino-Tokyo. La Cina è "gravemente preoccupata" per la politica adottata dal Giappone nei confronti di Taipei e invita Tokyo a considerare Pechino "un partner nella cooperazione e non una minaccia", ha detto il ministro, auspicando una maggior intesa a livello diplomatico e commerciale. I due Paesi dovrebbero lavorare insieme alla sostenibilità climatica e allo sviluppo dell'economia digitale, ha proseguito, gestendo altrettanto adeguatamente "le differenze in materia di diritti umani e ideologia". (segue) (Res)