- Cina: Evergrande, azioni unità veicoli elettrici in rialzo del 17 per cento a Hong Kong - L'unità di veicoli elettrici del colosso immobiliare cinese Evergrande ha registrato oggi un rialzo azionario del 17 per cento sulla Borsa di Hong Kong, arrivando ai massimi in tre settimane. Lo rivela il quotidiano di Pechino "Caixin Global", precisando che l'incremento segue l'annuncio del presidente Xu Jiayin sull'intenzione di riconvertire il modello di business dell'azienda spostando la priorità dal settore immobiliare a quello dei veicoli a nuova energia. Lo scorso 25 ottobre, nel corso di una riunione con il personale, il fondatore della società di Shenzhen ha annunciato di voler procedere al completamento e alla vendita dei progetti esistenti, convertendo gradualmente la produzione nell'arco di dieci anni. Fino al 2031, ha detto Xu, il volume del mercato immobiliare subirà una contrazione, passando dai 109 miliardi di dollari dello scorso anno a un decremento di 31 miliardi su base annua. (segue) (Res)