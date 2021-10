© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: restrizioni frontiere saranno allentate dopo vaccinazione 60 per cento popolazione - Taiwan valuterà l'allentamento delle restrizioni alle frontiere solo quando il 60 per cento della sua popolazione sarà completamente vaccinato contro il coronavirus. Lo ha detto oggi il ministro della Salute Chen Shih-chung, precisando che attualmente solo il 23,7 per cento dei 23,43 milioni di abitanti dell'isola ha ricevuto due dosi di vaccino. Nella stessa giornata, il Centro di controllo epidemico locale ha auspicato l'inoculazione della prima dose nel 70 per cento della popolazione entro il 31 ottobre, prevedendo il completamento del ciclo vaccinale per il 60 per cento della popolazione entro la fine dell'anno. (segue) (Res)