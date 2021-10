© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vietnam: Facebook Papers, Zuckerberg decise di accontentare il Partito comunista e censurare i dissidenti - Il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg ha deciso “personalmente” lo scorso anno di accettare le richieste del Partito comunista in Vietnam e di censurare gli account dei dissidenti, scongiurando così il pericolo di perdere uno dei mercati asiatici più redditizi per la piattaforma social statunitense. Lo rivela oggi il quotidiano “Washington Post” nell’ambito dell’inchiesta denominata “Facebook papers” e che viene ripresa da 17 dei più importanti media Usa. Citando tre fonti anonime a conoscenza dei colloqui interni al colosso di Menlo Park, il quotidiano osserva come in vista del congresso del Partito comunista vietnamita dello scorso gennaio Facebook abbia “significativamente incrementato la censura dei post contro lo Stato, consegnando al governo un controllo quasi totale sulla piattaforma”. La novità portata alla luce dall’inchiesta è il ruolo preponderante assunto da Zuckeberg nella decisione, che “rende l’idea della sua implacabile determinazione ad assicurare il dominio di Facebook, a volte alle spese dei valori dichiarati dalla compagnia”. (Res)