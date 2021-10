I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue-Italia: Casellati, sintonia con von der Leyen, riforme con agenda stringente - La presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, ha sottolineato alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il progetto di attuare le riforme con una agenda di marcia stringente. Lo ha spiegato Casellati in un punto stampa con i giornalisti nella sede dell'ambasciata d'Italia in Belgio. Casellati ha incontrato questa mattina la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Nell'incontro "abbiamo sottolineato il grande successo della Commissione europea per quello che ha riguardato il piano vaccinale, al quale l'Italia ha dato un grande appoggio e questo ci ha consentito poi di stabilire insieme quelle che sono state le regole per la ripresa economica attraverso lo strumento del Recovery fund", ha detto Casellati. "I temi toccati" con con der Leyen, "sono stati moltissimi e riguardano i punti delle riforme che andremo a fare in tempo stretti. E come presidente del Senato e nel mio ruolo di garanzia ho ribadito il nostro progetto di attuare le riforme con una agenda stringente di marcia", ha spiegato. I temi dell'incontro hanno spaziato "dall'ambiente alla parità di genere, dal sistema di elettricità alla questione della transizione digitale e i giovani" e le due presidenti hanno "trovato una grande sintonia", ha spiegato Casellati.Beb (segue) (Rin)