I fatti del giorno - Italia (4)

- Credito: Ue, spetta a Italia decidere modalità di uscita da proprietà Mps - Spetta all'Italia decidere e proporre modalità di uscita dalla proprietà di Monte dei Paschi di Siena (Mps) tenendo conto degli impegni in materia di aiuti di Stato del 2017. Lo ha dichiarato un portavoce della Commissione europea che ha sottolineato che l'esecutivo europeo "segue da vicino i recenti sviluppi riguardanti la Banca Monte dei Paschi di Siena ed è in contatto con le autorità italiane". Il portavoce ha ricordato che nel luglio 2017 la Commissione ha approvato il piano dell'Italia per sostenere una ricapitalizzazione precauzionale di Mps ai sensi della normativa Ue, "sulla base di un efficace piano di ristrutturazione e sulla base di alcuni impegni assunti dall'Italia nei confronti della banca". Tra l'altro, "l'Italia si è impegnata a vendere tutte le azioni della banca entro una certa scadenza", ha aggiunto. "Il termine per completare la privatizzazione in base agli impegni non è scaduto" e "la Commissione non può commentare la scadenza esatta, che è considerata un'informazione riservata", ha spiegato. Il portavoce ha specificato che "come sempre, è responsabilità degli Stati membri rispettare gli impegni in materia di aiuti di Stato ed è loro compito proporre le modalità per adempiere a tali impegni". Dunque, "spetta all'Italia decidere e proporre modalità di uscita dalla proprietà Mps tenendo conto degli impegni in materia di aiuti di Stato del 2017". (segue) (Rin)