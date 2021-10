I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migranti: Lamorgese sente omologo turco, presto a Roma incontro su flussi irregolari - La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro dell’Interno della Repubblica di Turchia, Suleyman Soylu, sui temi di comune interesse e in particolare sulla collaborazione delle Forze di polizia dei due Paesi per quanto riguarda il contrasto al terrorismo, al cybercrime, al narcotraffico e alle organizzazioni criminali che sfruttano e alimentano i flussi dell’immigrazione irregolare nel Mediterraneo orientale. I ministri Lamorgese e Soylu - comunica una nota del Viminale - hanno concordato l’agenda di un incontro bilaterale in presenza, che si svolgerà prossimamente a Roma, con una specifica attenzione anche alla prevenzione dei flussi migratori irregolari via mare. (Rin)