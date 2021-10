Tunisia-Libia: premier Bouden incontra il presidente Al Menfi a Riad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Tunisia, Najla Bouden, ha incontrato il presidente del Consiglio presidenziale libico, Mohamed al Menfi, a Riad, dove i due si trovano per partecipare al summit sul clima ospitato dall’Arabia Saudita. Lo riferisce l’emittente radiofonica privata tunisina "Jawhara Fm". Durante l’incontro, Bouden e Al Menfi hanno parlato della profondità delle relazioni storiche che legano i due popoli nordafricani e delle iniziative da adottare in futuro per aumentare la cooperazione tra i reciproci Stati. Bouden ha poi dichiarato che la Tunisia "continua a sostenere il governo e il popolo libico nella realizzazione delle proprie aspirazioni".(Tut)