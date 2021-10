© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Seguo con angoscia e apprensione la situazione di grave allerta meteo che si sta verificando nel Sud Italia. Una preghiera per l'uomo ritrovato senza vita a Scordia, in provincia di Catania, e per i dispersi. Lo Stato faccia tutto il possibile per aiutare le popolazioni colpite". Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (Rin)