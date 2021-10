Salute: “Le strade del Cuore” a San Pietro, Gvm Care&research a tutela dei più bisognosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le Strade del Cuore” ha fatto oggi tappa in Piazza San Pietro per una giornata speciale e chiusa al pubblico: i medici Gvm Care e research sulla Clinica Mobile hanno effettuato dei consulti solo per i più bisognosi grazie alla collaborazione dell’Elemosineria Apostolica, l’Ufficio della Santa Sede che esercita la carità verso i poveri a nome del Sommo Pontefice. “Roma è la quinta tappa di questo tour che ha come centralità la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Prevenzione un po’ dimenticata a causa del Covid, ed è per questo motivo che abbiamo voluto percorrere l’Italia per ricordarlo”, ha affermato Giuseppe Speziale coordinatore delle cardiochirurgie di Gvm Care & Research e vicepresidente del Gruppo. (segue) (Rer)