Salute: “Le strade del Cuore” a San Pietro, Gvm Care&research a tutela dei più bisognosi (2)

- “A Roma in piazza del Risorgimento abbiamo visitato gratuitamente più di 500 persone ma questa è una tappa particolare quella di San Pietro perché seguendo l’insegnamento del Santo Padre siamo qui oggi per le persone più bisognose, un po’ dimenticate. Quelle che di prevenzione ne fanno veramente poca”, ha aggiunto il vicepresidente Speziale. Il tour dedicato alla salute cardiovascolare infatti, è stato aperto al pubblico per tre giorni, nel cuore della Capitale, per la sensibilizzazione dei cittadini sulle buone pratiche di vita quotidiana e sull’importanza di effettuare check up periodici. Oggi, invece, una giornata “speciale” dedicata esclusivamente ai senzatetto del colonnato di San Pietro. “Noi ringraziamo, tutti, sia Gvm che gli operatori, il Santo Padre per averci dato la possibilità di essere qui in San Pietro a servire i poveri e per riportarci a quello che è il modo di fare medicina: essere vicino a chi ha necessità, non solo a chi può curarsi”. (segue) (Rer)