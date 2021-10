Salute: “Le strade del Cuore” a San Pietro, Gvm Care&research a tutela dei più bisognosi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le patologie cardiovascolari rappresentano la prima causa di mortalità e morbilità nelle popolazioni occidentali. L’iniziativa che è stata proposta dal gruppo Gvm ha proprio lo scopo di riprendere un po’ le fila del discorso dopo questi due anni di lockdown”, ha aggiunto il Dott. Sandro Carta, cardiologo dell’Ospedale San Carlo di Nancy. Le malattie cardiovascolari rappresentano infatti oggigiorno la principale causa di morte in Italia, pari al 35,8 per cento di tutti i decessi, con una maggiore incidenza tra la popolazione femminile: 38,8 per cento donne rispetto al 32,5 per cento nei maschi (fonte Documento Scientifico “Prevenzione Italia 2021” – Siprec). “I fattori di rischio delle malattie cardiovascolari sono chiusi in due grossi gruppi, quelli modificabili e quelli non modificabili. Ed è proprio sui fattori di rischio modificabili che noi possiamo intervenire, con una adeguata formazione per il loro controllo che sono, il fumo di sigaretta, il diabete, il peso, l’attività fisica. L’iniziativa di questa mattina è quella di stimolare e informare le persone che vengono a fare questi controlli su come possono prevenire le malattie cardiovascolari. Inoltre sono necessari controlli periodici”. (segue) (Rer)