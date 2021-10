Frosinone: Comune, nel fine settimana oltre 250 ingressi al nuovo palazzo comunale, un successo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande partecipazione al weekend di visite al nuovo Palazzo comunale di Frosinone. Sono stati oltre 250 gli ingressi nelle giornate di sabato e domenica, all'interno della sede di via Plebiscito inaugurata appena una settimana prima, che continuerà a essere aperta ai cittadini anche in tutti i prossimi weekend, fino al 31 dicembre. I visitatori, provenienti da tutta la provincia, hanno ammirato il tesoro delle origini conservato nel piano seminterrato, dove un tempo vi erano i caveau della Banca d'Italia, allestito dal Museo Archeologico diretto dalla dottoressa Maria Teresa Onorati. Molto apprezzata la collezione numismatica, oltre alle testimonianze e ai reperti custoditi all'interno delle sale, sapientemente illustrati dal personale specializzato presente. Al piano appena superiore, laddove è collocata la sala consiliare, si presenta invece la pinacoteca, con la mostra curata da Alfio Borghese. (segue) (Com)