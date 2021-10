Brasile: analisti Banca centrale riducono stima crescita Pil 2021 al 4,9 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha rivisto al ribasso la proiezione sullo stato dell'economia brasiliana, prevedendo nel 2021 un'espansione del 5,2 per cento del Pil. La valutazione è contenuta nell'ultimo rapporto sulle prospettive economiche globali, "World economic outlook" del Fondo monetario internazionale (Fmi), pubblicato il 12 ottobre. La stima è lievemente in calo rispetto a quella presentata sempre dall'Fmi alla fine di luglio, in cui prevedeva una crescita del 5,3 per cento del Pil brasiliano. Inoltre l'Fmi ha ridotto dello 0,4 per cento le stima di crescita per il 2022 portandola a 1,5 per cento. (segue) (Brb)