Sudan: Sereni condanna il golpe, chiediamo ritorno a transizione democratica

- La viceministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Marina Sereni, ha espresso "forte preoccupazione" per le notizie relative al colpo di Stato in Sudan. "Chiediamo il pronto ritorno allo spirito del processo di transizione democratica in Sudan, sostenuto dalla comunità internazionale, e la liberazione immediata del premier (Abdalla) Hamdok e degli altri leader politici", scrive Sereni su Twitter. (Res)