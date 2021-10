Pa: Severino, se più efficiente e competente può rendere servizi straordinari a Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho preso questo incarico", di presidente della Sna, "con grande senso di responsabilità, ma anche perché sono stata invitata a farlo da persone, come il presidente Draghi e il ministro Brunetta, che mi hanno detto 'devi fare quello che c’è da fare, non ci devono essere ostacoli, non ci deve essere burocrazia che ti intralcia, nessuno che ostacola il cammino di miglioramento della pubblica amministrazione'. E questa è la premessa, fondamentale". Lo ha detto a "L’intervista - Versione D" su Sky Tg24 Paola Severino, presidente della Scuola nazionale dell’amministrazione (Sna). "Dall’altra parte credo che poter contare su una Pubblica amministrazione più competente, più efficiente possa rendere dei servizi straordinari al Paese. I cittadini, se avranno dei servizi efficienti, avranno anche a che fare con un Paese più equo: la distribuzione dei servizi rappresenta un modello straordinario per erogare servizi in maniera distribuita, senza che esistano delle mancanze e delle carenze", ha aggiunto.(Rin)