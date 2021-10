Germania: Bundesbank, crescita 2021 potrebbe essere nettamente inferiore a proiezioni giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita della Germania nel 2021 potrebbe essere “significativamente inferiore alle previsioni di giugno” elaborate dalla Bundesbank, che stimavano l'espansione del Pil al 3,7 per cento. È quanto afferma la stessa banca centrale tedesca nel proprio bollettino mensile di ottobre. La Bundesbank aggiunge poi che, in questo autunno, la produzione economica sarà “probabilmente ancora inferiore” al livello precedente alla crisi del coronavirus “dell'ultimo trimestre del 2019”. Le strozzature nelle catene di approvvigionamento globali e l'offerta carente stanno, dunque, rallentando la ripresa della Germania come Paese esportatore. Pertanto, per la Bundesbank, “nel trimestre in corso, l'attività economica complessiva dovrebbe indebolirsi notevolmente”. In particolare, “il forte slancio nel settore dei servizi rischia di ridursi notevolmente”. Inoltre, “è probabile che l'industria manifatturiera continui a soffrire dei problemi delle forniture”. Dopo la contrazione del 2 per cento all'inizio del 2021, il Pil della Germania ha sperimentato un'espansione dell'1,6 per cento tra aprile e giugno. I dati preliminari sul terzo trimestre dovrebbero essere pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (Stba) nella giornata del 29 ottobre. (Geb)