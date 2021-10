Pa: Severino, Sna sarà hub di migliori esperienze accademiche nazionali e internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Innanzitutto metterò al servizio della scuola le mie esperienze, che ho avuto e che sono state plurime nell’università. La Sna deve diventare un hub nella quale verranno raccolte le esperienze e i contributi delle migliori università italiane e straniere". Lo ha detto a "L’intervista - Versione D" su Sky Tg24 Paola Severino, presidente della Scuola nazionale dell’amministrazione (Sna). "Nella formazione, poi, cercheremo - ha proseguito la Severino - di stare attenti a tutto ciò che di innovativo ci chiede l’Europa, e che abbiamo concordato con quest’ultima. Ad esempio la distribuzione del Pnrr, sarà fondamentale che riesca bene e sarà fondamentale che la pubblica amministrazione si curi di un utilizzo corretto del Pnrr. D’altra parte ci sarà poi da curare la trasformazione digitale, la trasformazione energetica del Paese, la trasformazione anche verso forme di utilizzo di sistemi ecologici". Vista la presenza di docenti di università internazionali "ci saranno - ha concluso - anche lezioni in inglese, naturalmente per chi avrà la possibilità di seguirle. Ma anche per chi avrà la voglia di implementare la propria conoscenza di lingue straniere. Credo che il confronto con l’estero sia fondamentale: noi vorremmo creare, per esempio, delle summer school, nelle quali i nostri funzionari e dirigenti possano scambiarsi esperienze con funzionari e dirigenti di altri Paesi". (Rin)