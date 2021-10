Armenia-Italia: presidente Sarkissian a colloquio con ex premier Prodi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Armenia Armen Sarkissian ha avuto un colloquio in videoconferenza con l'ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Commissione europea Romano Prodi durante il Summit delle menti armeno lanciato oggi nella città di Dilijan. Lo ha riferito l'ufficio stampa presidenziale. I due relatori hanno parlato degli sviluppi geopolitici in corso e dei cambiamenti globali che influenzano la geopolitica e delle prospettive per il futuro. “Se guardiamo al mondo intero, lo sviluppo è assolutamente diverso da come era 30 anni fa. Anche i piccoli Stati volano e si sviluppano in modo intelligente. Quei Paesi, che conoscono i loro lati forti, sanno anche come possono usare quel lato forte per diventare più importanti nel mondo. Spero che anche l'Armenia si unisca a quel club di piccoli Paesi (Singapore, Qatar, Emirati Arabi Uniti) nel prossimo futuro", ha affermato il presidente Sarkissian. Prodi ha affermato che gli attuali cambiamenti geopolitici costringono i Paesi a fare una scelta. “Nessuno può essere indipendente al mondo. Devi scegliere, da che parte stare. Cercate di capire dov'è l'Armenia. Avete ottimi rapporti con la Russia e gli Stati Uniti, ma gradualmente diventeranno più complessi. E vale anche per noi. Il mondo diventerà un intero hub di connessione e interdipendenza. Ci stiamo globalizzando”, ha detto l'ex presidente del Consiglio italiano. (segue) (Rum)