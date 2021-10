Armenia-Italia: presidente Sarkissian a colloquio con ex premier Prodi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando dell'Armenia e del popolo armeno, ha detto: “Grazie a Dio, ci sono armeni anche nel mio Paese, e ne conosco personalmente molti per via degli sviluppi storici. Sfortunatamente, non possiamo più aspettarci stabilità, il futuro sarà molto incerto. Sarebbe difficile garantire la stabilità. Anche se personalmente penso che avrete rapporti più saldi con l'Europa grazie alla cultura, alle tradizioni e anche alla vostra rappresentanza”. Secondo Prodi, infatti, le varie comunità armene sparse nel mondo “portano il loro contributo allo sviluppo e alla stabilità nei Paesi europei. Per quanto riguarda la geopolitica, l'Armenia ha una posizione geografica tale che devi mantenere l'equilibrio. Sono sicuro che gradualmente ci avvicineremo ulteriormente all'Armenia e avremo un'influenza sul destino dell'Armenia. Sono sicuro che queste relazioni si svilupperanno e contribuiranno all'indipendenza dell'Armenia”. (Rum)