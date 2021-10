Canada-Italia: ambasciata a Ottawa proietta il documentario "Dante Confidential"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della XXI Settimana della lingua italiana nel mondo, l’ambasciata d’Italia a Ottawa ha organizzato la proiezione, sul suo canale YouTube, del documentario “Dante Confidential”, nella versione con sottotitoli in inglese. Lo rende noto la Farnesina. Nel documentario, come un Virgilio dei nostri tempi, il conduttore Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, guida lo spettatore in un viaggio che parte dalla Firenze antica, nell’ambiente in cui Dante è nato e cresciuto e nel quale il Sommo Poeta ha maturato quell’esperienza di vita e di sentimenti che lo hanno portato a intraprendere la scrittura della Divina Commedia. Nel documentario si scopre un Dante umano, un Dante vivo e impegnato nella politica della città, dove ha conosciuto la lotta, la corruzione, le meschinità dell’uomo ma anche i sentimenti più nobili e intimi come l’amore, la compassione, la solitudine o l’amicizia. Il documentario è una testimonianza che l'opera di Dante mostra ancora oggi tutta la sua attualità e, grazie all’infinito genio e alla profondità di pensiero del Sommo Poeta, assume quel carattere immortale che la storia gli riconosce.(Nys)