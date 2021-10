Puglia: Emiliano, Mattarella a università Foggia è segnale incoraggiante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La presenza del presidente della Repubblica Mattarella ha dato lustro all'inaugurazione dell'anno accademico. L'università di Foggia in questo momento è un punto di riferimento non solo per la cultura e la formazione di eccellenza dei giovani della provincia di Foggia, ma è anche un punto di riferimento sociale, di orientamento, in un momento sicuramente difficile per la città e per l'intera provincia". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, oggi a Foggia, a margine della cerimonia per l'inaugurazione dell'anno accademico alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con il rettore Pierpaolo Limone. "La presenza del Presidente Mattarella è un incoraggiamento. Un incoraggiamento che gli studenti hanno colto fino in fondo. C'è stato un discorso bello del rappresentante degli studenti che ha incoraggiato tutti a non mollare e a sfidare i nostri stessi limiti". (segue) (Ren)