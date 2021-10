Cipro: leader turco-cipriota Tatar, insistiamo su soluzione a due Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autoproclamata Repubblica turca di Cipro Nord “insiste su una soluzione a due Stati” per la questione cipriota. Lo ha ribadito il leader turco-cipriota, Ersin Tatar, intervistato dal quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Secondo Tatar, infatti, a Cipro “vivono due popoli diversi, ognuno con una cultura, una lingua e una religione diverse”. Il presidente di Cipro Nord ha quindi ricordato che Cipro ha ottenuto l'indipendenza dal Regno Unito nel 1960. Tuttavia, “non appena ha firmato l'intelligente accordo” in materia, l'allora presidente cipriota, l'arcivescovo Makarios affermò che “serviva soltanto ai greco-ciprioti come trampolino di lancio sulla via della enosis”, l'unificazione alla Grecia. Secondo Tatar, l'obiettivo di Makarios “non era rendere Cipro uno Stato di successo, ma unificare l'isola alla Grecia”. Da allora, “i turco-ciprioti furono perseguitati” e la Turchia “non aveva altra scelta che intervenire” a Cipro nel 1974, ha proseguito. Per Tatar, infatti, se Ankara non avesse agito, “non saremmo qui oggi”. Sull'isola, vi è “pace dal 1974, pertanto non si deve tornare alla situazione precedente” a tale data. Tatar ha, infine, affermato, che “la Turchia non si ritirerà mai da Cipro”. (segue) (Geb)