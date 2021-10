Omofobia: M5s, linea trattativa non si trasformi in accordo al ribasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo sempre stati disponibili a ragionare su eventuali contributi positivi ma non possiamo accettare l’idea che la legge per il contrasto dell’omotransfobia possa nascere come il frutto di un accordo al ribasso. E’ una eventualità che non possiamo neppure prendere in considerazione. Manterremo alta l’attenzione per evitare che la linea della trattativa inaugurata da Letta non si trasformi in una occasione per ridimensionare un disegno di legge che i cittadini attendono ormai da troppo tempo". E’ quanto affermano in una nota le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Giustizia della Camera. "Il testo in discussione al Senato risponde alle istanze della stragrande maggioranza del Paese, proponendosi di combattere la violenze e discriminazioni e di dare anche slancio a una più profonda e genuina cultura del rispetto. Rimaniamo convinti che, al netto di interventi migliorativi sempre possibili, la legge Zan debba essere discussa e finalmente approvata senza stravolgimenti", concludono.(Com)