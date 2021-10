Recovery: Brunetta, semplificazione primo strumento di lotta alla corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lotta alla corruzione che accompagnerà l’attuazione del Recovery plan sarà fatta in modo “tradizionale”. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, intervenendo oggi in apertura del convegno "Recovery Plan e Anticorruzione" organizzato dal Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro (Cnel) e dall’Associazione italiana trasparenza e anticorruzione (Aitra). Per questo, ha chiarito il ministro, il primo strumento di contrasto alla corruzione sarà la “semplificazione”, perché “dietro l’inutile complicazione si annidano gli eventi corruttivi”. Questo aiuterà l’”anticorruzione” ma anche la “digitalizzazione”, ha sottolineato il ministro. (Rin)