Governo: Conte, d'accordo con Bonomi, da tempo M5s ha scelto concretezza

- Il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, si dice d'accordo con il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, quando avverte che non è il tempo delle bandierine. "Il M5s è già da tempo concentrato su strumenti che consentano al Paese di ripartire", aggiunge su Facebook per poi spiegare: "E' il momento del superbonus, ideato dal Movimento cinque stelle, che contribuisce per 12 miliardi l'anno al Pil e per oltre 150 mila unità all'incremento dell'occupazione. È il tempo dei miglioramenti che abbiamo proposto sul lato delle politiche attive del Reddito di cittadinanza, che resta un sostegno irrinunciabile per cittadini che vogliono formarsi e tornare sul mercato del lavoro, famiglie in difficoltà, lavoratori sottopagati, soggetti fragili. È il tempo di riattivare il cashback, una misura che può essere rivista ma è essenziale per contrastare l’evasione e incrementare i pagamenti digitali e quindi i consumi a beneficio dei negozi delle nostre città: il Politecnico di Milano nei primi sei mesi dell’anno ha registrato un più 41 per cento di pagamenti digitali". (segue) (Rin)