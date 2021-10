Governo: Conte, d'accordo con Bonomi, da tempo M5s ha scelto concretezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora Conte rimarca: "È il tempo di tagliare le tasse e continuare ad aumentare gli stipendi, con salario minimo e interventi sul cuneo fiscale. Il momento di graduare i prepensionamenti in base alla gravosità dei lavori evitando un ritorno alla legge Fornero, che tante difficoltà di natura economica e sociale ha fatto registrare nel nostro Paese. La fase giusta per pensare a che sistema dare nel prossimo futuro ai tanti giovani precari per cui la pensione sembra sempre più un miraggio. È il tempo di darsi da fare. Noi - conclude - abbiamo scelto da tempo la concretezza". (Rin)