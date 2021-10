Russia-Ue: viceministro Esteri russo Grushko a colloquio con ambasciatore Ederer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Esteri russo, Alexander Grushko, e l'ambasciatore dell'Unione europea in Russia, Markus Ederer, hanno discusso delle relazioni tra Mosca e l'Unione europea. Secondo quanto riferisce il ministero degli Esteri russo, sono stati toccati in modo sostanziale alcuni temi dell'agenda bilaterale, nonché il calendario dei prossimi eventi nell'ambito del dialogo politico, come precisato dal ministero. Precedentemente il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, aveva annunciato che Mosca sospenderà i lavori della sua missione permanente presso la Nato dal primo novembre. (Rum)