Imprese: Eni tra le 10 top performer globali per reporting sostenibilità secondo Wbcsd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni è stata inclusa per il terzo anno consecutivo tra le dieci aziende più performanti per la sua reportistica di sostenibilità nell’analisi del World business council for sustainable development, che ha valutato 168 compagnie leader mondiali. Lo riferisce Eni in una nota. “Siamo orgogliosi di questo risultato, che conferma la solidità della nostra strategia: abbiamo elaborato un piano concreto, dettagliato, economicamente sostenibile e tecnologicamente provato, impegnandoci a raggiungere le zero emissioni nette entro il 2050”, ha commentato l’amministratore delegato Claudio Descalzi, ribadendo che gli obiettivi della società sono chiari. “Vogliamo giocare un ruolo di leadership nella transizione, proteggendo l’ambiente e assicurando al tempo stesso energia a tutti, e il riconoscimento di Wbcsd incoraggia i nostri sforzi in questa direzione”, ha aggiunto. Eni, prosegue la nota, è stata riconosciuta come esempio di buona pratica per l’allineamento del suo approccio strategico alla sostenibilità con la mission. (Com)