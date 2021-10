Green pass: Conftrasporto, estendere obbligo agli autisti stranieri che entrano in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo le notizie sulla risalita dei contagi in alcuni Paesi esteri "emerge in tutta la sua evidenza la necessità che la circolare a doppia firma trasporti/ salute sia rivista". E' l’appello urgente lanciato dal presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè, che guida anche la Federazione degli autotrasportatori italiani (Fai). Il riferimento è alla circolare emanata oltre una settima fa dal Mims e dal ministero della Salute, che di fatto esenta gli autotrasportatori provenienti dall'estero dall'obbligo del green pass, a condizione che le operazioni di carico/scarico delle merci siano effettuate da altro personale. "Appare evidente che la possibilità consentita ad autisti esteri provenienti da Paesi nei quali i livelli di Covid stanno purtroppo riprendendo vigore rischia di consentire a conducenti contagiati di agire da veri e propri diffusori del virus - avverte Uggè -. Tutto questo non è accettabile, quindi le misure di contenimento debbono essere immediatamente estese a tutti: se l'autista proveniente dall'estero non ha il green pass, allora le operazioni di carico e scarico non devono essere effettuate". "L'alternativa è tornare per tutti ad applicare le norme previste dal protocollo sottoscritto all'inizio della pandemia, che si è dimostrato estremamente utile", conclude il presidente di Conftrasporto-Confcommercio. (Com)