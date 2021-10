Cop26: Canada-Germania, possibile stanziare 100 miliardi di dollari l'anno a Paesi più poveri entro 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo decennale per i Paesi ricchi di contribuire con 100 miliardi di dollari all'anno per aiutare quelli più poveri a combattere i cambiamenti climatici dovrebbe essere raggiungibile nel 2023. Lo hanno affermato i ministri dell’Ambiente di Canada e Germania in un nuovo rapporto pubblicato in vista del vertice della Cop26 che prenderà il via il 31 ottobre. L'analisi degli impegni sinora "mostra una tendenza positiva, con i Paesi sviluppati che stanno facendo progressi significativi verso l'obiettivo di 100 miliardi di dollari nel 2022 ed esprime fiducia che sarebbe stato raggiunto nel 2023", hanno riferito i ministri di Canada e Germania. (Rel)