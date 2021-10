Nord Macedonia: presidente Parlamento Xhaferi riceve ufficialmente report Ue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'auspicio è stato ribadito il 20 ottobre dal capo della delegazione europea a Skopje, David Geer, in un incontro con il vicepremier macedone Nikola Dimitrov. "Quando diciamo che le riforme sono nell'interesse dei cittadini, non è retorica. L'obiettivo è aprire la trattativa il prima possibile, nella speranza che sia entro dicembre e che l'obiettivo non cambi", ha detto Geer in una conferenza stampa congiunta con Dimitrov. Geer ha aggiunto che le riforme delineate nell'ultimo rapporto della Commissione europea devono aiutare il Paese a introdurre standard e pratiche che i cittadini dell'Ue si aspettano dai loro governi. (Seb)