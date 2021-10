Spagna: ambasciata Madrid lancia terza edizione concorso di design "Un viaggio tra Italia e Spagna"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ambasciata d'Italia a Madrid lancia la terza edizione del concorso sul design, "Un viaggio tra Italia e Spagna", che sarà dedicata ai temi della sostenibilità e dell'economia circolare. Ciò avviene dopo la recente partecipazione con una propria installazione al Fuorisalone di Milano nell'ambito della mostra "Interni Creative Connections". La formula utilizzata consente di coinvolgere giovani studenti spagnoli ed imprese italiane. I progetti vincitori saranno, infatti, presentati ad aziende italiane per la realizzazione di prototipi. Gli oggetti potranno poi essere presentati nell'ambito di mostre da realizzarsi sia in Italia che in Spagna. Tale formula risponde in pieno alla filosofia di "ITmakES" (Italy and Spain making together), con la quale creare nuovi ponti di fattiva collaborazione tra le società civili dei due Paesi, associando il mondo imprenditoriale italiano. I partner dell'iniziativa sono di assoluto prestigio: dalla Rivista Interni in Italia alle associazioni di architetti e designer di Madrid, Barcellona e, da quest'anno, anche Valencia (Coam, Dimad, Adi-fad, Adcv). (segue) (Spm)