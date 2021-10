Spagna: ambasciata Madrid lancia terza edizione concorso di design "Un viaggio tra Italia e Spagna" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'allargamento della sfera dei collaboratori principali alla realtà della comunitat valenziana risponde ad una duplice obiettivo: innanzitutto, estendere il concorso il più possibile a tutta la Spagna; inoltre, approssimarsi all'evento internazionale "Valencia World Design Capital 2022". Per il raggiungimento della prima finalità sarà attivata l'intera rete dei consolati onorari, oltre al consolato Generale a Barcellona, al fine di potere far conoscere il concorso a tutte le scuole di design e facoltà di architettura del Paese. "Per noi la rete dei consoli onorari costituisce una 'smart grid', una rete intelligente, un potenziale moltiplicatore delle nostre iniziative, come questa sul design che vuole riaffermare il nostro impegno come Paese detentore della presidenza del G20 e partner del Regno Unito per la Cop26 sui temi della sostenibilità e dell'economia circolare", ha detto l'ambasciatore d'Italia a Madrid, Riccardo Guariglia. (Spm)