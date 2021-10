Ucraina: il 35 per cento in meno di riserve gas rispetto all’anno scorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve di gas naturale negli impianti di stoccaggio sotterranei ucraini ammontano a circa 18,5 miliardi di metri cubi, ovvero il 35 per cento in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo ha riferito oggi Ukrtransgaz, l'operatore degli impianti di stoccaggio del gas del Paese. In Ucraina l'iniezione di gas negli impianti di stoccaggio è stata interrotta dal 4 ottobre ed al momento viene effettuato soltanto il prelievo dagli impianti di stoccaggio, ad un ritmo di circa 24 milioni di metri cubi al giorno. (Rum)