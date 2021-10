Turchia-Israele: media turchi, pubblicate le foto di 15 presunte spie del Mossad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quotidiano turco “Daily Sabah” ha pubblicato oggi le foto di 15 presunte spie del Mossad arrestate in una serie di operazioni lo scorso 7 ottobre dalle autorità turche. Quelle mostrate dal quotidiano filo-governativo sarebbero fotografie scattate dalle autorità turche dopo l’arresto dei 15 presenti agenti del Mossad e ognuna riporta le iniziali di quelli dovrebbero essere i nomi degli arrestati. La notizia dell’arresto delle 15 presunte spie era stata diffusa la scorsa settimana sempre dal quotidiano “Daily Sabah”, secondo cui l’operazione era stata condotta dal servizio di intelligence turco (Mit) lo scorso 7 ottobre dopo un anno di indagini e preparazione. L’operazione avrebbe coinvolto circa 200 ufficiali dell'intelligence turca. I sospetti, che secondo il quotidiano turco sarebbero di origine araba, hanno operato suddivisi in gruppi di tre in diverse aree del Paese, ed erano in contatto con altri agenti del Mossad in Croazia e Svizzera, dove si scambiavano informazioni. (segue) (Res)