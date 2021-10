Turchia-Israele: media turchi, pubblicate le foto di 15 presunte spie del Mossad (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 22 ottobre, il “Daily Sabah” ha pubblicato un’intervista a uno degli esponenti del gruppo di 15 agenti, attualmente in stato di arresto. Il presunto agente del Mossad, presentato con le iniziali M.A.S, era uno studente di medicina all’Università di Konya, il quale manteneva i contatti con altri esponenti del Mossad all’estero. Uno degli altri agenti indicati nell’articolo, con le iniziali A.Z., che si suppone fosse un agente con sede in Germania a capo della rete. Altro esponente chiave della presunta rete di spionaggio è A.B. il quale avrebbe raccolto informazioni sul tipo di strutture che la Turchia fornisce ai palestinesi contrari a Israele nel Paese. A.B. sarebbe entrato in Turchia alla fine del 2015 ed era stato segnalato come persona scomparsa nel giugno di quest'anno, sempre secondo il “Daily Sabah”. Altri presunti agenti descritti nell’articolo includono: B.U.T, agente di nazionalità tedesca di 21 anni responsabile della raccolta di informazioni sui palestinesi in Turchia; A.J.A., un 29enne che avrebbe trasferito denaro e presumibilmente lavorato come emissario per gli agenti del Mossad; R.A.A., 46 anni, il più anziano della rete che avrebbe ricevuto fondi per incontri presso il consolato israeliano e avrebbe incontrato funzionari del Mossad in Israele, in Croazia; A.R.A., 29 anni, il quale avrebbe raccolto informazioni sugli arabi a Istanbul e avuto incontri con funzionari del Mossad a Nairobi, in Kenya. Nell’articolo vengono pubblicate le foto e le iniziali di altri presunti agenti il cui ruolo nella rete non è chiaro. (Res)