Omofobia: Maiorino (M5s), in ddl Zan percorsi educazione al rispetto irrinunciabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il diritto all'identità di genere è stato inserito nella nuova Carta dei principi e dei valori del Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte. Per questo motivo vigileremo affinché l'apertura del segretario Pd Enrico Letta non conduca a menomazioni inaccettabili della legge di contrasto all'omolesbobitransfobia. L'identità di genere, così come l'orientamento sessuale, non possono essere oggetto di contrattazione, e sono certa che Alessandro Zan convenga con me su questo". Lo scrive in un post su Facebook la senatrice M5s Alessandra Maiorino. "Irrinunciabili - aggiunge - sono anche i percorsi di educazione al rispetto nelle scuole, da noi fortemente voluti. Ogni forma di discriminazione deve essere combattuta innanzitutto sul piano culturale, affinché il contrasto all'odio e al pregiudizio sia efficace e fondato su solide basi. La repressione del fenomeno, pur necessaria, non è da sola sufficiente. Detto questo, siamo pronti a trovare un'intesa per dare all'Italia questa legge di civiltà".(com)