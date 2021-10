Camera: domani audizione di esperti su efficienza del processo civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì 26 ottobre, la commissione Giustizia della Camera, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3289 delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, svolge, in videoconferenza, le seguenti audizioni: ore 10 Daniela Giraudo, consigliera nazionale del Consiglio nazionale forense (Cnf); Antonio de Notaristefani e Barbara Romanini, Presidente e Vicepresidente dell'Unione Nazionale Camere Civili (Uncc); Elisabetta Rampelli, Presidente dell'Unione italiana forense (Uif); Iuri Maria Prado, Presidente della Camera avvocati industrialisti; ore 11.30 rappresentanti del Tavolo nazionale affido; ore 12 Natale Polimeni, avvocato specializzato in diritto civile e commerciale; Alessandra Capuano Branca, avvocato civilista familiarista; ore 13 Michele Nardelli, Giudice civile del Tribunale di Foggia. L'appuntamento - comunica una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)