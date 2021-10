Speciale energia: Portogallo, Bei concede a Galp 406 milioni per progetti solari e stazioni ricarica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per gli investimenti (Bei) e la portoghese Galp hanno firmato tre accordi di finanziamento per la costruzione di centrali solari e la diffusione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici in tutta la penisola iberica da 406,5 milioni di euro ma che potrebbe raggiungere 731,5 milioni in una fase successiva. L'obiettivo è di promuovere azioni per il clima e la coesione sociale in alcune delle regioni più fragili del continente. Nel complesso i tre progetti genereranno una media totale di 3,6 TWh di energia rinnovabile all'anno, equivalente al consumo energetico di quasi 940 mila famiglie. Galp, uno dei principali produttori di energia solare fotovoltaica nella penisola iberica, si è impegnata a destinare la metà delle sue spese nette in conto capitale entro il 2021-2025 a progetti legati alla transizione verso un modello energetico a basse emissioni di carbonio. I lavori di costruzione dovrebbero iniziare entro i prossimi tre anni, comprese le infrastrutture ausiliarie per l'interconnessione alla rete. Di dimensioni variabili da 24 MWp a 449 MWp, gli impianti fotovoltaici saranno situati nelle regioni di coesione della Spagna (Andalusia, Aragona, Castilla-La Mancha ed Extremadura) e Un altro prestito di 50 milioni finanzierebbe un progetto fotovoltaico costituito da un impianto solare di circa 144 MWp in Algarve (Portogallo). (Spm)