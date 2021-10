Speciale energia: Libano-Israele, consigliere sicurezza energia Usa, no a condivisione giacimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere degli Stati Uniti per la sicurezza energetica globale, Amos Hochstein, ha sollecitato di riprendere rapidamente i colloqui sulla demarcazione marittima tra Libano e Israele, escludendo l'ipotesi della condivisione dei giacimenti offshore tra i due Paesi. In un'intervista all'emittente televisiva "Al Hadath", Hochstein, nominato mediatore Usa nei colloqui sul confine tra Israele e Libano, ha detto che la visita effettuata questa settimana in Libano mirava a determinare "la possibilità di compiere passi in avanti e proseguire negli sforzi sulla demarcazione". In merito alla possibilità di svolgere in un luogo diverso da Naqoura - sede del quartier generale della missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale (Unifil) - Hochstein ha glissato, dicendo che i colloqui svolti finora nel sud del Libano "alla presenza degli Stati Uniti e delle Nazioni Unite, è stato davvero importante”. Il funzionario statunitense ha anche osservato di non aver visitato il Libano "nel tentativo di normalizzazione" le relazioni tra Libano e Israele. “Non è sul tavolo", ha affermato. (Res)