Speciale energia: Spagna, aumento prezzi elettricità mette a rischio piccoli fornitori

- L’aumento dei prezzi dell’energia elettrica in Spagna è un fardello per i consumatori ma anche per decine di piccoli fornitori indipendenti entrati sul mercato dopo la liberalizzazione. Lo ha riferito il quotidiano “El Pais”. Queste imprese hanno dovuto fare i conti con l’aumento dei prezzi all’ingrosso, che ha messo in discussione le loro capacità finanziarie e la redditività della loro attività economica. La Commissione nazionale per i mercati e la concorrenza (Cnmc) ha già avvertito alcune settimane fa di una possibile sequela di fallimenti, sulla scia di quanto sta accadendo per motivi analoghi nel Regno Unito. (segue) (Spm)