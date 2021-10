Speciale energia: Cingolani, ricerca e innovazione essenziali per studiare soluzioni alternative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per studiare soluzioni alternative alle attuali fonti di energia occorre fare ricerca e non avere un atteggiamento ideologico, ma laico, nei confronti dell'innovazione. Lo ha dichiarato il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani intervistato, da Tobias Piller nell'ambito della seconda giornata dell'evento "Digithon". "Io non sono un fan del nucleare, ma occorre studiare ogni possibilità. Serve investire per studiare soluzioni alternative alle attuali fonti di energia. Non bisogna aver paura di ciò che non si conosce. Per cui occorre studiare, fare ricerca e non aver un atteggiamento ideologico, ma laico, nei confronti dell'innovazione", ha dettto Cingolani. "La transizione è una fase lunga, non dura pochi mesi. Ci sono questioni geopolitiche da far quadrare. Abbiamo due transizioni: cambiare la mobilità elettrificando ma farlo con energia verde. Il piano italiano nei prossimi dieci anni è più che raddoppiare la potenza elettrica", ha aggiunto. (Rin)